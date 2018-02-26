Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро

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Исторический день для столичного метрополитена. В понедельник запущена новая кольцевая линия. Пока это только 5 станций - от "Делового центра" до "Петровского парка", но уже через несколько лет, когда Большая кольцевая линия замкнётся, их будет больше 30, и кольцо станет самым большим в мире. Одним из первых пассажиров новой ветки стал мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот состав открывает движение по первому участку Большой кольцевой линии. В числе пассажиров Сергей Собянин. Первый участок третьего пересадочного контура соединяет Москва-Сити и Петровский парк. Пять станций – "Деловой Центр" с пересадкой на Калининско-Солнцевскую и Филёвскую линию. Шелепиха пересекается с МЦК. Хорошевская увязана с Таганско-Краснопресненской веткой. Дальше – "ЦСКА". А за ней "Петровский Парк" с пересадкой на Замоскворецкую линию, передает "ТВ Центр".

Новый участок готовится перевозить 560 тысяч человек в сутки. "Конечно, и Кольцевая разгрузится, и радиальные направления разгрузятся, метро станет более комфортным и меньше пассажиров придется добираться наземным пассажирским транспортом. Улицы разгрузятся", - отметил Собянин.

Больше не надо ехать в центр до Кольцевой, и с двумя пересадками добираться до станции, расположенной на соседней, радиальной ветке. Чтобы не запутаться, каждую станцию сделали особенной. "Деловой центр" - сдержанный стиль, стекло и металл. "Хорошёвская" запомнится фиолетовым мрамором и абстракциями. "Петровский парк" - бело-зеленой гаммой и воздушным дизайном.

В оформлении станции "ЦСКА" преобладают красный и синий - фирменные цвета армейцев. Широкая платформа - рядом много спортивных объектов, поток пассажиров ожидается серьёзный. Нашлось место и для бронзовых фигур. Лыжник, баскетболист, футболист и хоккеист - как напоминание о спортивных достижениях.

Армейцы не скрывают радости - наконец, и у них появилась своя станция. Прямо на платформе Сергей Собинин наградил строителей. "Хотел поздравить строителей и вручить им награды, они, конечно, по сути дела, сделали подвиг. Они прошли по сложным геологическим условиям, пересекли несколько линий метро, железных дорог магистралей и построили эту замечательную линию метро", - сказал мэр столицы.

Участок от "Делового центра" до "Петровского парка" – первый этап запуска Третьего пересадочного контура. Большую кольцевую линию целиком обещают открыть в 2021 году.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".