В Москве задержаны профессиональные "выживатели" из квартир

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На западе Москвы задержаны четыре человека, которых подозревают в принуждении собственников квартиры к продаже своей доли. Жизнь супругов стала невыносимой после того, как в одну из комнат въехала женщина, а к ней начали наведываться специфические гости.

Это тот случай, когда "замечательный" сосед поселился не в доме, а в смежной комнате. Продавали квартирную долю милой женщине, а проживать стала целая семья, передает "ТВ Центр".

На заветные квадратные метры тут же понаехали многочисленные родственники. Покупаешь ведь долю, а пользуешься всей квартирой. Теперь повсюду пакеты с личными вещами, сушится белье, расхаживают посторонние люди. На кухне не протолкнуться, каждый день скандал и угрозы.

Люди, сразу видно, опытные. Выход нашли быстро. Хозяевам предложили свою долю уступить по скромной цене. Готовы продать и свои квадратные метры, но уже намного дороже.

За отказ супругов один раз даже избили. Те в итоге пригласили не риэлторов, а оперативников. Они и объяснили: соседи - профессиональные "выживатели".

"Сотрудники уголовного розыска на территории московского региона задержали подозреваемых. Ими оказались четверо жителей Москвы и Самарской области в возрасте от 31 до 45 лет. Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 179 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

Это принуждение к совершению сделки. Делить квадратные метры теперь придется с сокамерниками. На время расследования профессиональных соседей оставили под стражей. Ну а супруги ждут новых - доля ведь куплена на совершенно законных основаниях, а значит и въехать может кто угодно.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".