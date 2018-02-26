В Москве создана единая система навигации

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Москва завершает проект "Единая навигационная система", который объединил всю транспортную и уличную сеть столицы. Ориентироваться в городе стало проще - все указатели понятны и видны даже ночью. И построить маршрут, даже самый замысловатый, можно легко - и водителю, и пешеходу.

Вместо морально и технологически устаревших указателей на московских домах закрепляют новые таблички. Теперь это не просто выведенные крупным шрифтом названия. Современный адресный указатель - это подключенный к электричеству короб, внутри которого эргономичные, но яркие светодиодные лампы, чтобы название дома было хорошо видно не только днем, но и ночью, передает "ТВ Центр".

"Система навигации создана для удобства граждан и гостей столицы. В рамках программы устанавливается 2 типа навигационных указателей. Домовые – с наименованием улицы и номера дома. И городские указатели – с информацией о наиболее социально значимых объектов", - рассказала заместитель руководителя ГБУ "МАЦ" Наталия Ремезова.

Ориентироваться по названиям улиц в Москве в историческом смысле стали не так давно. Например, в середине XIX века извозчики знали город исключительно по расположению православных церквей и храмов. Попытки пронумеровать все дома в тот период зачастую приводили к настоящей путанице.

Внедрение Единой навигационной системы в Москве началось в 2014 году и завершится уже в этом году. Всего в городе установлено более 83 тысяч адресных табличек на домах и еще 11 тысяч – городских информационных указателей. На них по-русски и транслитом - направление к поликлиникам, музеям и самым интересным достопримечательностям столицы.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".