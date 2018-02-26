Как проходят тренинги волонтеров ЧМ-2018

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Москва готовится к Чемпионату мира по футболу и обучает волонтёров. Жёсткий отбор уже позади. Теперь нужно получить знания в самых разных областях, чтобы встретить гостей футбольного турнира достойно.

Чемпионат мира по футболу не за горами, вот и подготовка к нему не утихает ни на минуту. Начинается самое интересное - обучение 6 тысяч волонтеров. Главные качества для них, конечно, доброжелательность и отзывчивость. Ну и любовь к кричалкам. С этим проблем уж точно не возникнет.

Синхронность и задор у всех присутствующих - на твердую пятерку. Но для звания волонтера-отличника этих качеств явно недостаточно. Разбираться нужно буквально во всем. С легкостью проложить маршрут заблудившемуся туристу или же, в случае чего, даже оказать первую помощь. Приоритетное направление, правда, каждый волонтер может выбрать для себя сам.

"Я хочу для себя выбрать, и я работала уже на этом, это работа на информационной стойке. Это очень важно рассказывать каждому болельщику, каждому приезжему и каждому москвичу о том, что у нас происходит в стране. О том, как это происходит. Как можно посетить чемпионат, как можно купить билет и паспорт болельщика оформить", - говорит волонтер Ольга Кузина.

У Ольги Кузиной за плечами прошлогодний Кубок Конфедераций. Тогда за месяц соревнований она настолько прониклась атмосферой, что недолго думая, записалась на волонтерскую программу еще и на Чемпионат мира. А у Елизаветы Мченья - совсем другая мотивация.

"Я люблю дарить людям улыбки и помогать. Волонтерство стало для меня домом - я постоянно занимаюсь волонтерством, добровольнической деятельностью. И мне кажется, что дарить добро - это очень здорово", - рассказала она.

Тех, кто решил попробовать себя в качестве волонтера, очень много. Пропустить такое грандиозное событие, как Чемпионат мира, многие посчитали преступлением. А сама подготовка и обучение - это не только возможность получить знания, но и отличный способ интересно провести время. Никаких занудных лекций за партами - только игровые, интерактивные занятия. Тренеры расскажут обо всех странах-участницах, проведут воображаемую экскурсию по Москве, а ещё поделятся информацией об истории футбола.

Одним днем такая масштабная программа подготовки, конечно, не ограничится - занятия продлятся до конца апреля. А потом - закрепление изученного на практике - волонтерам предстоит осмотр стадионов "Лужники" и "Спартак". Главный футбольный праздник пройдет в Москве и еще 10 других городах с 14 июня по 15 июля.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".