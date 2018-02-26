Песков назвал успешным выступление российских спортсменов на Олимпиаде

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане можно считать успешным. Он также отметил, что лучшей оценкой успешного выступления стало национальное воодушевление, вызванное золотыми медалями российских атлетов.

Выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане можно назвать успешным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для российского спорта все-таки главным показателем являются медали, и с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным", - передает его слова "Интерфакс".

По словам Пескова, завоеванные россиянами золотые медали вызвали в стране резонанс и национальное воодушевление.

"Наверное, это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным. А приоритетным считается успех на Олимпиаде и успешное выступление", - сказал он.