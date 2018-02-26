Турция вводит в сирийский Африн подразделения спецназа

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Турция направила в сирийский Африн армейский и полицейский спецназ для защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции "Оливковая ветвь". Об этом заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг.