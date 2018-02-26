Турция вводит в сирийский Африн подразделения спецназа
Теги: турция спецназ Сирийский конфликт
Турция направила в сирийский Африн армейский и полицейский спецназ для защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции "Оливковая ветвь". Об этом заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг.
Турция вводит подразделения армейского и полицейского спецназа в сирийский Африн, сообщил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.
"Для защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения нашей операции в Африн были направлены силы специального назначения", - передает "Газета.Ru" заявление министра.
По данным Генштаба Турции, с начала антитеррористической операции "Оливковая ветвь" (20 января) обезврежены 2059 бойцов курдских вооруженных формирований.
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