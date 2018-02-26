Лавров потребует от Вашингтона объяснить действия США в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США обвиняют Дамаск в военных преступлениях с целью раскола страны и создания в Сирии квазигосударства. По его словам, Москва потребует от Вашингтона объяснений этим действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потребует от Вашингтона объяснений на тему того, что американская сторона нарушает резолюцию СБ ООН о целостности Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, США обвиняют Дамаск в военных преступлениях с целью раскола страны и создания в Сирии квазигосударства. "Мы будем на эту тему и дальше говорить с американцами и их союзниками, которые так или иначе входят в возглавляемую ими коалицию. Они должны, все-таки, объяснить, почему эти действия предпринимаются, несмотря на то, что резолюция, о которой мы говорим, однозначно подтвердила необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим португальским коллегой Агушто Сантушем Силвой.

Министр отметил, что попытки обвинить Дамаск с "использованием информации из такого рода источников" будут продолжаться с целью "очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия, которые мы уже наблюдаем в восточных районах Сирийской Арабской Республики, где США реализуют сценарий создания квазигосударства, сценарий раскола Сирии".

Также он подчеркнул, что Россия ожидает новых вбросов о якобы применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии. "Мы никогда не поддержим любые действия, которые будут пытаться выводить террористов из-под законного удара", - отметил Лавров. Он добавил, что уже сейчас предпринимаются попытки использовать резолюцию СБ ООН по перемирию для достижения иных целей, передает РИА Новости.

"Уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, со ссылкой причем это сделано на какого-то анонимного персонажа, живущего в США", - добавил российский министр.