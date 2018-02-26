Суд арестовал фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины

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Трое фигурантов "кокаинового дела" арестованы. Таково решение Тверского суда в Москве. Срок предварительного следствия по делу установлен до 15 апреля.

В Москве Тверской суд арестовал трех фигурантов дела о поставке крупной партии аргентинского кокаина в Европу, сообщает ТАСС.

"Тверской суд арестовал Худжамоева, Калмыкова и Абянова. В начале февраля суд продлил им срок ареста до 13 апреля", - отметила представитель суда. По ее словам, арестованы фигуранты были еще в декабре прошлого года.

Их обвиняют в контрабанде наркотиков, а также незаконном хранении, приобретении и перевозке наркотических средств.

23 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из южноамериканской страны на европейский рынок. Задержаны подозреваемые граждане обоих государств.

Груз был обнаружен готовым к отправке еще полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотические вещества принадлежали закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.