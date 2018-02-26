Лавров ожидает новых вбросов дезинформации по Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки вброса дезинформации, направленной на раскол Сирии, будут продолжаться. По его словам, эта тема будет обсуждаться с США и их союзниками по коалиции.

Россия прогнозирует новые вбросы дезинформации, направленной на раскол Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Попытки будут продолжаться с единственной целью - очернить правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, военных преступлениях", - сказал он.

По словам Лаврова, целью информационных вбросов является раскол Сирии. Министр отметил, что США уже реализуют подобные сценарии на востоке САР, пытаясь создать квазигосударства на сирийской территории. Лавров заявил, что российская сторона будет обсуждать эти вопросы с США и их союзниками по коалиции.