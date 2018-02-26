ЕС на время отложил продление антироссийских санкций

Теги: В мире евросоюз санкции россия украина

Евросоюз отложил продление санкций против российских и украинских граждан из-за процедурных вопросов. Новой даты рассмотрения этого вопроса пока нет, но решение должно быть принято до 15 марта.

Евросоюз отложил формальное решение о продлении санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, сообщает ТАСС.

"Решение должно быть принято до 15 марта. Совет ЕС утвердит его, когда будут завершены все национальные процедуры. Это сугубо формальное решение, для его вынесения не определяются никакие точные даты", - заявил источник агентства.

На прошлой неделе комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе согласовал продление на полгода индивидуальных санкций, которые истекают 15 марта. В санкционном списке находятся российские политики и юридические лица, члены руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Читайте также:

Рогозин назвал срок действия антироссийских санкций

В США создана "группа реагирования" на случай вмешательства в выборы в Конгресс

В МИД готовы ответить на санкции по "списку Мюллера"

Госдеп: новые санкции США сорвали контракты России на $3 млрд

Тиллерсон допустил введение новых санкций против России