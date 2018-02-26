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В Барселоне прошла презентация новых смартфонов Samsung - Galaxy S9 и S9+. Аппараты оснащены улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности, а также почти полностью избавлены от рамок вокруг дисплея.

Компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ на выставке в Барселоне. Об этом сообщает "Русская планета".

Новые аппараты оснащены улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности. На презентации были представлены две версии: S9 с диагональю 5,9 дюйма и S9+ с диагональю 6,2 дюйма. Новые модели почти полностью избавлены от рамок вокруг дисплея.

Устройства оснащены двумя камерами с разрешением в 12 мегапикселей и 8 мегапикселей, а также беспроводной зарядкой. С помощью камеры можно делать фотографии при слабом освещении и снимать замедленное видео. Кроме того, пользователь сможет сделать селфи и преобразовать его в уникальный эмодзи.

Официальные продажи Galaxy S9 и S9+ начнутся 16 марта.