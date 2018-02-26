Ученые: обезболивающие повышают риск инфаркта и инсульта

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Некоторые обезболивающие повышают риск инфаркта и инсульта. К такому выводу пришла группа ученых из Тайваня. В список British Journal of Clinical Pharmacology попали ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен.

Некоторые лекарства могут быть опасны для здоровья. К такому выводу пришла группа ученых из Тайваня, передает "МИР24". Они выявили ряд обезболивающих, употребление которых грозит сердечным приступом и инсультом.

В список British Journal of Clinical Pharmacology попали ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен. Ученые проанализировали данные о здоровье 56 тысяч людей, страдавших повышенным давлением и принимавших эти препараты.

В частности, оказалось, что болезнь развивалась у одного из 105 человек, употреблявших целекоксиб, и у одного из 330 пациентов, принимавших ибупрофен.

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