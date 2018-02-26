На Ленинградском проспекте столкнулись четыре автомобиля
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На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля. По данным столичной ГИБДД, пострадал один человек. Причины аварии выясняются.
На Ленинградском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
"На Ленинградском проспекте столкнулись четыре автомобиля, один человек пострадал", - говорится в сообщении.
В настоящее время причины аварии выясняются.