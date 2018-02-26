Учительское сообщество сформирует стратегию развития столичного образования

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Авторами стратегии развития столичного образования станут московские учителя. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с представителями образовательного сообщества.

Учительское сообщество подготовит стратегию развития московского образования, отметил в понедельник Сергей Собянин.

"Не случайно директора школ на одной из встреч просили вместе разработать стратегию видения будущего московского образования: как оно будет развиваться, какие приоритеты необходимо выстроить, какие задачи. Конечно, мы такую стратегию с чистого листа не сделаем, да и нет никакого смысла в этом. Главная задача сегодняшнего нашего разговора - попробовать начать разработку такой стратегии, а затем вместе со всем педагогическим сообществом обсудить ее, чтобы было понимание о тех проблемах, которые сегодня существуют в московском образовании, и о тех задачах, которые стоят перед нами на будущее", - отметил мэр.

Он поблагодарил присутствующих за то, что они согласились принять участие в обсуждении этого вопроса. "Я надеюсь, что московские учителя, ведущие вузы нашего города, эксперты активно включатся в дальнейшее обсуждение стратегии будущего московского образования", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Он напомнил, что московское образование за последние годы прошло большой путь. "Жизнь не стоит на месте, а страна и мир очень быстро меняются. Перед нами - новые задачи, новые вызовы, к которым, конечно, наша школа должна быть готова. Потому что от работы нашей образовательной системы зависит во многом будущее наших выпускников, наших москвичей, которые заканчивают школы и идут в большую жизнь. От того, как мы их подготовим, во многом зависит успех их будущей очень непростой современной жизни", - уточнил мэр.