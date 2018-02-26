МОК отреагировал на исполнение гимна российскими хоккеистами
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В МОК с пониманием отнеслись к исполнению гимна российскими хоккеистами после победы в финальном матче Олимпиады в Пхенхчане. В комитете отметили, что "это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах".
Международный олимпийский комитет (МОК) с пониманием отнесся к ситуации с исполнением гимна российскими хоккеистами после победы в финальном матче с Германией на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает "Ридус".
"Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах", - говорится в сообщении комитета.
Накануне российские хоккеисты завоевали золото на Играх в Пхенчхане, обыграв в финальном матче сборную Германии со счетом 4:3. После награждения в честь наших игроков был включен олимпийский гимн, однако спортсмены решили во время его исполнения спеть слова из гимна России.
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