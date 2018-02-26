В Пскове убийца таксиста насмерть замерз в лесу

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Пьяный житель Пскова поссорился с сотрудниками ночного клуба, поехал домой на такси за ружьем, а когда таксист отказался везти его обратно, застрелил его. Затем мужчина угнал его машину, привлек внимание ДПС и попытался скрыться в лесу. Спустя некоторое время его нашли насмерть замерзшим.

Житель Пскова убил таксиста, угнал машину и замерз в лесу, скрываясь от экипажа ДПС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУСК России по региону.

Инцидент произошел 23 февраля. По данным следствия, между посетителем и администрацией ночного клуба произошел конфликт из-за утраты гардеробного номерка. Тогда мужчина отправился домой за обрезом охотничьего ружья и патронами, однако, таксист отказался везти его обратно с оружием. Тогда пассажир выстрелил в водителя и забрал его машину. Спустя некоторое время автомобиль в поле зрения ДПС.

"Уходя от преследования, убийца выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес", - рассказали следователи.

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили замерзшее тело стрелка без теплой одежды, а в такси – водителя с огнестрельным ранением головы, обрез и патроны к нему.

Возбуждено дело об убийстве.

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