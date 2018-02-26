Путин провел заседание Совета безопасности России

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Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обсуждалась ситуация в Сирии. В частности, речь шла о провокациях боевиков в Восточной Гуте.

Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте, была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов", - сказал он.

По словам Пескова, участники заседания отметили важность выполнения принятой Совбезом ООН резолюции о перемирии в Сирии.