Путин провел заседание Совета безопасности России
Теги: Политика сирия путин заседание совбез
Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обсуждалась ситуация в Сирии. В частности, речь шла о провокациях боевиков в Восточной Гуте.
Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте, была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов", - сказал он.
По словам Пескова, участники заседания отметили важность выполнения принятой Совбезом ООН резолюции о перемирии в Сирии.
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