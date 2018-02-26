Сборная России по футболу осенью сыграет с Германией и Чехией

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Этой осенью российские футболисты проведут два контрольных матча - со сборными Германии и Чехии. Города, стадионы и время начала матчей будут известны позднее.

Сборная России по футболу предстоящей осенью проведет два контрольных матча. Нашими соперниками станут команды Германии и Чехии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

10 сентября российские футболисты дома сыграют против сборной Чехии, а 15 ноября – на выезде встретятся с командой Германии. Города, стадионы и время начала матчей будут известны позднее.

Ранее сообщалось, что российская сборная поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге FIFA и теперь занимает в нем 61-е место. Возглавляет список лучших национальных команд сборная Германии.