В Москве задержали таксиста, напавшего на водителя скорой помощи

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Сотрудники полиции задержали в Москве таксиста, который в ночь на 25 февраля избил водителя скорой помощи. При этом злоумышленник угрожал потерпевшему отверткой. После этого водитель скорой обратился в правоохранительные органы.

В Москве водитель скорой оказался избит таксистом, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Тогда же водитель скорой обратился в полицию с сообщением, что на него напал таксист.

Он заявил, что автомобиль врачей следовал с вызова. На пересечении 1-й улицы Машиностроения и улицы Велозаводской водитель такси создал аварийную ситуацию, перегородив дорогу скорой помощи. Затем он вышел из машины и ударил водителя скорой кулаком в лицо. После этого таксист начал размахивать отверткой, выкрикивая угрозы в адрес оппонента.

В итоге таксист уехал с места происшествия. Водитель скорой последовал за ним и сообщил о произошедшем в полицию. Для задержания нападавшего был введен план "Перехват". Через несколько часов водитель такси был задержан в районе 16-й Парковой улицы.