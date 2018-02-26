Школьница умерла в ресторане "Макдоналдс" в Костроме

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В одном из костромских ресторанов "Макдоналдс" умерла 16-летняя школьница. В настоящее время следователи проводят проверку инцидента. Установлено, что за несколькими днями ранее девочка жаловалась на боли в сердце.

Школьница скончалась в одном из ресторанов "Макдоналдс" в Костроме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

"Следствие выясняет обстоятельства смерти. Известно, что днем 23 февраля девушка 2001 года рождения зашла в кафе, расположенное на Октябрьской площади, где внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание", - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть 16-летней девочки. Следователи установили, что за несколько дней до этого она жаловалась на боли в сердце.