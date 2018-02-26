16:28, 26 февраля 2018

Суд в Москве заочно арестовал обвиняемых в создании террористического сообщества

Теги:  Уголовное дело  арест  суд  москва  терроризм

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал уроженца Калмыкии Имрана Цугиева и уроженца Чечни Сулеймана Мальцагова. Они обвиняются в создании на территории России террористического сообщества, вербовке сторонников и незаконном обороте оружия.

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал двух обвиняемых в создании на территории России террористического сообщества.

"По ходатайству следствия суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Калмыкии Имрана Цугиева и уроженца Чечни Сулеймана Мальцагова", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. Она не уточнила название террористической организации.

Цугиеву предъявлены обвинения в создании террористической организации, участии в ней, вербовке сторонников и незаконном обороте оружия. Мальцагов обвиняется в участии в террористическом сообществе и незаконном обороте оружия.

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