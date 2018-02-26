Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

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Два человека погибли под колесами электрички в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, они переходили пути в неположенном месте. В настоящее время полицейские выясняются все обстоятельства случившегося.

Электропоезд насмерть сбил мужчину и женщину в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На границе железнодорожной станции Удельная смертельно травмированы мужчина и женщина. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают транспортные полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

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