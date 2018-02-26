Россия ввела ежедневную гуманитарную паузу в Восточной Гуте

Теги: сирия армия шойгу Сирийский конфликт

В Восточной Гуте по поручению президента России со вторника вводится ежедневная гуманитарная пауза и открывается коридор для выхода беженцев. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Кроме того, по его словам, Москва предлагает создать гумкоридор в районе контролируемого США лагеря беженцев Эр-Рукбан.

В Восточной Гуте с 27 февраля вводятся ежедневные гуманитарные паузы. Воспользоваться ими можно с 9:00 до 14:00. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, гуманитарная пауза вводится по поручению президент России Владимира Путина. Для мирных жителей будет открыт коридор, пишет "Интерфакс". Его координаты уже подготовлены и будут объявлены в ближайшее время.

Кроме того, Россия предложила организовать гуманитарные коридоры для выхода беженцев в районе контролируемого США лагеря Эр-Рукбан и близ населенного пункта Эт-Танфа.