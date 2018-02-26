Неизвестные ограбили инкассаторскую машину в Москве

Теги: полиция инкассатор Происшествие москва кража

На севере столицы неизвестные похитили около четырех миллионов рублей из инкассаторской машины. По предварительным данным, злоумышленники скрылись в места происшествия на автомобиле. В настоящее время ведется их розыск.

Неизвестные похитили около четырех миллионов рублей из инкассаторской машины на возле торгового центра "Водный" на Головинском шоссе в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем в понедельник представители инкассаторской организации сообщили в полицию, что из их служебного автомобиля неизвестные похитили около четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городского управления МВД России подтвердили факт ограбления инкассаторской машины. По предварительным данным полиции, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. В настоящее время ведется розыск преступников.

Читайте также:

Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

Школьница умерла в ресторане "Макдоналдс" в Костроме

В Москве задержали таксиста, напавшего на водителя скорой помощи

В Пскове убийца таксиста насмерть замерз в лесу

На Ленинградском проспекте столкнулись четыре автомобиля