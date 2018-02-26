Премьер Швеции попал в ДТП недалеко от Стокгольма

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Шведский премьер-министр Стефан Левен попал в аварию недалеко от Стокгольма. Он направлялся в город Уппсала, однако из-за сильной метели автомобиль главы правительства врезался в придорожное ограждение.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен попал в аварию недалеко от Стокгольма из-за сильной метели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Был поврежден корпус автомобиля, но никто не пострадал", - сказал представитель шведских служб безопасности Карл Мелин.

Отмечается, что Левен направлялся в город Уппсала, расположенный в 70 километрах от Стокгольма. Из-за сильной метели автомобиль премьер-министра врезался в придорожное ограждение. Впоследствии на место аварии вызвали другую машину, на которой Левен добрался до пункта назначения.

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