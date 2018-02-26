Число жертв взрыва в Лестере увеличилось до пяти

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Взрыв в британском Лестере, за которым последовал пожар и обрушение дома, унес жизни пяти человек. Об этом сообщили в местной полиции. "Террористический след" на данном этапе расследования исключен.

В результате взрыва в магазине в британском Лестере погибли пять человек, еще пять пострадали. Об этом сообщили в местной полиции. Ранее сообщалось, что ЧП унесло жизни четырех человек.

Взрыв, за которым последовал крупный пожар, произошел вечером 25 февраля. В результате также обрушилось здание, в котором находился магазин. На втором этаже располагалась квартира.

В полиции пока не рассматривают версию теракта.

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