Жители Ямала спасли щенка из "снежного плена"

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Двое мужчин нашли замороженного в снегу щенка на Ямале. С помощью топора они помогли животному выбраться из "снежного плена". Видео со спасением щенка появилось в интернете.

На Ямале местные жители спасли щенка, который примерз к снегу. Видеозапись инцидента опубликована на канале ViralHog в YouTube.

"Мы нашли этого щенка замороженным в снегу. Он не ранен, его лапы не замерзли, и он в порядке", - говорится в комментарии к видео.

На кадрах видно, как двое мужчин с помощью топора помогают щенку выбраться из "снежного плена". В итоге животное было успешно спасено, после чего они дружно пошли греться в транспортное средство.