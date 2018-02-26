Россия перенесла дату запрета поставок белорусского молока

Теги: белоруссия Экономика запрет россия россельхознадзор

Россельхознадзор перенес введение ограничений на поставку молочных продуктов из Белоруссии на 6 марта. Временный запрет должен был быть введен 26 февраля. Это уже вызвало возмущение чиновников Евразийской экономической комиссии, посчитавшей действия Москвы грубым нарушением положений организации.

Россельхознадзор принял решение перенести на 18:00 6 марта срок введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии, передает "Интерфакс".

Ведомство в минувший четверг сообщило о запрете с 26 февраля поставок молока и отдельных видов молочной продукции из Белоруссии. Под ограничения, помимо молока, также попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрата сывороточного и молочного белка.

Свое решение Россельхознадзор объяснил "продолжающимся поступлением на российский рынок небезопасной белорусской молочной продукции". Это уже вызвало возмущение чиновников Евразийской экономической комиссии, посчитавшей действия Москвы грубым нарушением положений ЕЭК.

Читайте также:

В Белоруссии удивлены запретом на ввоз молока в Россию

Россельхознадзор запретил поставки яблок из Белоруссии