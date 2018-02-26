Российские олимпийцы вернулись на родину

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В столичном аэропорту "Шереметьево" встретили российских олимпийцев, которые вернулись из южнокорейского Пхенчхана. Главные действующие лица этого праздника - наши девушки-фигуристки и хоккеисты, которые в последний день таких сложных для российской команды Игр буквально вырвали победу.

Рейс из Сеула с нашими олимпийцами прибыл около 19:00. Задолго до назначенного часа в аэропорту начали собираться болельщики, передает "ТВ Центр". Несмотря на рабочий день, поприветствовать наших олимпийцев приехали сотни людей. Здесь и родственники, друзья, коллеги спортсменов. На родной земле никакие запреты Международного олимпийского комитета не действуют, потому в аэропорту — российские флаги, наш гимн и овации российской команде.

Объятия, слезы радости, слова благодарности — эта трогательная сцена продолжалась несколько минут. Все внимание, конечно, олимпийским чемпионам. Болельщики были готовы носить на руках наших хрупких фигуристок. Для Алины Загитовой и Евгении Медведевой это первая Олимпиада. И сразу такой успех.

Болельщики, конечно, ждали в зале наших хоккеистов. "Красная машина" - триумфатор Олимпиады. Помимо золотых медалей, сразу несколько игроков обновили собственные достижения. Илья Ковальчук получил приз как самый ценный игрок турнира. Капитан Павел Дацюк после победы в Пхенчхане стал участником тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, выигравшие в карьере кубок Стэнли, чемпионат мира и олимпиаду. И, конечно, поздравления молодым парням. Никита Гусев и Кирилл Капризов сделали финал. Сегодня к ним выстраивается очередь за автографами.

Несмотря на внешнее давление, наши спортсмены в Корее завоевали 17 медалей. В ближайшее время МОК должен решить вопрос о возобновлении деятельности Российского олимпийского комитета.

У спортсменов начинается заслуженный отдых. В ближайшее время они разъедутся по домам, но перед этим им предстоит ещё раз собраться вместе на приёме у президента. Владимир Путин встретится с нашей сборной в среду. Затем - подготовка к новым соревнованиям и новый олимпийский цикл.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".