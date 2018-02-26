В Риме впервые за 6 лет выпал снег

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Аномальные холода сковали города Европы. Вместе с морозом на Старый Свет обрушились и снегопады. В Риме снег в понедельник выпал впервые за шесть лет.

Жизнь в столице Италии оказалась фактически парализована из-за сильнейшего снегопада. Осадки начались накануне поздно вечером и не прекращались более 6 часов, передает "ТВ Центр". К утру высота снежного покрова достигла 10 сантиметров, а столбики термометров опустились ниже нуля.

Для Вечного города такие погодные условия - аномалия. Последний раз снег в Риме выпадал 6 лет назад. Решением столичной мэрии на ближайшие сутки закрыты школы и детские сады. Прекратили работу многие государственные учреждения, банки, магазины, бары и рестораны. Для туристов оказались недоступны Колизей, Римский форум и Палатинский холм. Нарушена работа международного аэропорта Фьюмичино.

Погода сейчас терзает сразу несколько стран Старого Света. Виной тому мощное циклоническое вторжение из Сибири. Его уже назвали "Зверем с востока".