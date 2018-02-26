ФСБ сообщила подробности дела о кокаине в российском посольстве

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В результате спецоперации России и Аргентины из незаконного оборота изъято 362 килограмма кокаина, сообщили в ФСБ. По делу о контрабанде наркотического вещества из Аргентины в Россию и страны Европы задержаны пять человек. Еще один объявлен в розыск, это организатор поставок, который скрывается на территории Германии.

Организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы скрывается на территории Германии. Об этом TVC.RU сообщили в ФСБ в понедельник. Мужчина объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Всего по делу о поставках кокаина задержаны пять человек, в том числе двое граждан Аргентины.

"ФСБ России совместно с МВД России и Национальной жандармерией Аргентины с декабря 2016 года осуществляла мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий кокаина из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран", - сообщили в ФСБ.

В ходе совместной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, замененной на муку, были задержаны трое граждан России. Всего из оборота изъято более 362 килограмма кокаина.

23 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из южноамериканской страны на европейский рынок.

Груз был обнаружен готовым к отправке еще полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотические вещества принадлежали закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

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