Веган напал на мясной ресторан во Франции

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Неизвестный совершил нападение на мясной ресторан в Гренобле. По данным местных СМИ, злоумышленник разбил 14 стекол и написал на стене здания веганский лозунг. По данному факту проводится расследование.

Во французском Гренобле неизвестный под веганскими лозунгами совершил нападение на мясной ресторан La Boucherie. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3.

"Злоумышленник в маске разбил 14 стекол и написал на стене ресторана полуметровыми буквами свой веганский лозунг", - говорится в сообщении.

При этом владельцы мясного ресторана считают, что нападение было совершено их завистниками, а не веганами. Полицейские проводят расследование по факту происшествия.