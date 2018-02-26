МПК подтвердил участие 30 российских паралимпийцев в Играх-2018

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Международный паралимпийский комитет опубликовал список российских спортсменов, которые примут участие в зимней Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. 30 атлетов (без учета ведущих) выступят в соревнованиях по пяти видам спорта в нейтральном статусе.

Международный паралимпийский комитет объявил список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Как отмечается в пресс-релизе, комитет одобрил список из 30 атлетов (без учета ведущих), которые выступят в соревнованиях по пяти видам спорта в нейтральном статусе.

На Паралимпиаде выступят горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров; лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерины Румянцева и Марта Зайнуллина; сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, а также команда по керлингу на колясках, в которую вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков. Всего в делегации будет еще 39 сопровождающих и сотрудников команды.

"Организация, по нашей информации, еще рассматривает несколько кандидатур, все будет окончательно ясно к 1 марта, когда в Пхенчхане пройдет регистрация спортсменов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что МПК предварительно зарегистрировал на Паралимпиаду (она пройдет с 9 по 18 марта) российскую делегацию в количестве 81 человек, в том числе 33 спортсмена.

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