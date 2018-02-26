Суд в Москве продлил арест экс-директору фабрики "Меньшевик"

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Арест экс-директору фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве, продлен до конца марта. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты фигуранта и отпустить предпринимателя под домашний арест.

Суд до 27 марта оставил под арестом экс-совладельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, отказавшись удовлетворить ходатайство обвиняемого и его защиты об изменении ему меры пресечения на домашний арест, передает "Интерфакс".

Утром 27 декабря 2017 года Аверьянов, находясь на территории фабрики "Меньшевик", совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался. Стрелку удалось скрыться от правоохранительных органов, однако позднее мужчина был задержан.

Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 миллиона рублей в пользу компании "Денэм холл".

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