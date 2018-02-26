Трамп назвал Всемирную торговую организацию "катастрофой"

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Дональд Трамп заявил, что ВТО является "катастрофой". По словам американского президента, из-за торговой организации США теряют много денег в пользу Мексики и Канады.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) является "катастрофой". Об этом сообщает РИА Новости.

"ВТО - это катастрофа". ВТО делает почти невозможным ведение бизнеса для США. Америка теряет много денег в пользу Мексики и Канады", - сказал Трамп.

Ранее американский президент на протяжении многих лет подвергал критике ВТО, а также различные международные торговые договоры, такие как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

В настоящее время США рассматривают возможность выхода из нескольких подобных соглашений и резкого повышения ввозных пошлин, в частности, на сталь и алюминий.