Лавров и глава саудовского МИД обсудили резолюцию ООН по Йемену

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром подготовку новой резолюции Совбеза ООН по Йемену. Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по ряду аспектов двусторонней и ближневосточной повестки дня.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром подготовку новой резолюции Совбеза ООН по Йемену.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ряду аспектов двусторонней и ближневосточной повестки дня, в том числе в контексте подготовки новой резолюции СБ ООН в отношении Йемена", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными властями и мятежными формированиями. Ситуация резко обострилась в конце 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои.

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