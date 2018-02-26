Обвиняемый по делу о взрыве в "Перекрестке" признан невменяемым

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Обвиняемый по делу о взрыве в петербургском "Перекрестке" Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым. Во вторник суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Лукьяненко. Адвокат фигуранта ранее просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал.

Обвиняемый по делу о взрыве в петербургском супермаркете "Перекресток" Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы.

"Это действительно так, однако с заключением по итогам экспертизы нас пока не знакомили", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Елена Корнилова.

Во вторник будет рассмотрен вопрос о продлении ареста Лукьяненко. Адвокат фигуранта ранее просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, однако суд отказал.

27 декабря 2017 года в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 18 человек.

Следствием установлено, что 35-летний петербуржец умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он спрятал флэшки с информацией о причинах его поступка и фотографией бомбы.

На допросах Лукьяненко подтвердил причастность к организации и совершению преступления. Он заявил, что мотивом стала ненависть к адептам психологических тренингов.

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