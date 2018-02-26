Посол России вызван в МИД Британии из-за ситуации в Восточной Гуте

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Посол России в Лондоне Александр Яковенко вызван в МИД Великобритании в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Об этом заявил Борис Джонсон. По словам главы британского МИД, он также дал указание постпреду страны при ООН созвать заседание Совбеза организации.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что посол России в Лондоне Александр Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Об этом сообщает ТАСС.

"Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401 СБ ООН", - сказал Джонсон.

Глава британского МИД также отметил, что дал указание постпреду страны при ООН созвать заседание Совета Безопасности организации по этой теме.

"Я проинструктировал представительство Великобритании при ООН созвать еще одну встречу Совета Безопасности для того, чтобы обсудить отказ режима президента Сирии Башара Асада соблюдать волю ООН и гарантировать перемирие без задержек", - добавил Джонсон.

В субботу Совбез ООН единогласно принял резолюцию с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

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