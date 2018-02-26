Одного из руководителей ВШЭ нашли мертвым в его кабинете
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Один из руководителей Высшей школы экономики Сергей Калашников обнаружен мертвым в собственном рабочем кабинете на Мясницкой улице в Москве. По одной из версий, он мог покончить жизнь самоубийством.
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Сергей Калашников, возглавлявший дирекцию общего образования Высшей школы экономики, обнаружен мертвым в собственном рабочем кабинете.
"Его тело было найдено коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице в Москве", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством. "Телесных повреждений на нем не обнаружено, предсмертной записки рядом с ним также не было ", - добавил собеседник агентства.
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