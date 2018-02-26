Два человека погибли при пожаре на северо-западе Москвы

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Пожар произошел в квартире жилого дома на Пятницком шоссе в столице. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека.

В результате пожара в квартире жилого дома в столичном районе Митино погибли два человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"В результате пожара в одной из квартир по адресу: Пятницкое шоссе, дом 41, корпус 1 погибли два человека", - говорится в сообщении.

В городском управлении МЧС России подтвердили факт возгорания по данному адресу. По информации ведомства, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры спасен ребенок, передан наряду скорой помощи. С вышерасположенных этажей спасен один человек, имеются пострадавшие", - отметили в МЧС.

В настоящее время пожар ликвидирован.