21:31, 26 февраля 2018

Забор российского консульства в Одессе облили краской

Теги:  митинг  Украина  россия  одесса  консульство

Около 30 человек в понедельник пикетировали консульство России в Одессе с требованием "освободить оккупированные территории Украины". Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.

Участники акции протеста в Одессе облили красной краской забор консульства России, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Около 30 человек в понедельник пикетировали консульство с требованием "освободить оккупированные территории Украины". Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.

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