Забор российского консульства в Одессе облили краской

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Около 30 человек в понедельник пикетировали консульство России в Одессе с требованием "освободить оккупированные территории Украины". Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.