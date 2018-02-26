В Восточной Гуте открывают гумкоридоры для выхода мирных жителей

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По поручению президента России в Восточной Гуте со вторника будет введена ежедневная гуманитарная пауза. С 9:00 до 14:00 там будет открыт коридор для выхода мирных жителей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он призвал и США создать в своей зоне контроля такой же коридор для эвакуации людей из опасных районов.

Ситуация вокруг Восточной Гуты уже окончательно стала новым поводом для обвинений в адрес России, передает "ТВ Центр". Формально теперь это зона деэскалации, где должны прекратить стрелять, но на деле пригород Дамаска по-прежнему является местом ожесточенных боев между правительственными войсками Сирии и террористами. Боевики контролируют район, в котором проживают по разным оценкам от 250 до 400 тысяч жителей. Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник заявил - люди получат возможность покинуть опасные кварталы.

"По поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени", - сообщил Шойгу.

Но позволят ли боевики выйти людям. Мирных жителей фактически держат в заложниках, как это было в Алеппо или Ракке. В Восточной Гуте, по заявлениям международных организаций, сложилась критическая гуманитарная ситуация, не хватает продовольствия и медикаментов. Прикрываясь населением, террористы не только успешно пять лет удерживают кварталы под своим контролем, но и регулярно обстреливают Дамаск. За последние сутки выпущено более 30 мин, ранено 13 человек. Сирийские войска ведут ответный огонь. В России пообещали повлиять на ситуацию. С призывом к паузе в боестолкновениях выступили многие европейские лидеры и Генсек ООН.

Еще в субботу была принята резолюция Совбеза, которая требует чтобы все стороны взяли гуманитарную паузу на тридцать дней. Ранее сирийские войска предприняли попытку прорвать оборону боевиков. Формально и сейчас Дамаск ничего не нарушает, в Восточной Гуте находятся группировки близкие к запрещенным в России террористическим организациям, в том числе "Джебхат-ан-Нусре". Они под гумпаузу не попадают, это решено Совбезом ООН. Но в Вашингтоне за джихадистов снова заступились, назвав вооруженной оппозицией. В западных СМИ начался новый шквал критики в адрес Асада и России. Дамаск обвиняют в неизбирательных ударах и новой химической атаке. Всё как и раньше со ссылкой на социальные сети и организацию "Белые каски", которая уже не раз себя скомпрометировала распространением постановочных видео.

При этом в США не спешат комментировать сообщения, в которых говорится о результатах очередного авианалета коалиции на провинцию Дейр-эз-Зор. В результате бомбежки погибли 29 мирных сирийцев. До сих пор международную прессу и наблюдателей не допускают в освобожденную Ракку, чтобы оценить там масштабы гуманитарной катастрофы. Похоже, с точки зрения Запада обвинять можно только легитимный Дамаск. Впрочем, в России еще раз подчеркнули, что наша страна против вывода террористов из-под законного удара.

Пётр Вершинин, Артём Рассказихин. "ТВ Центр".