Выборы-2018: ЦИК неприятно удивился отношению кандидатов к дебатам

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До выборов президента страны остаётся 20 дней. Кандидаты приступили к дебатам. Они будут проходить на радио и на телевидении. На канале "ТВ Центр" соперники сойдутся в прямом эфире в четверг, 1 марта, в 17.00. По закону, кандидаты обязаны участвовать в дебатах на федеральных каналах лично. Доверенные лица могут заменять их лишь в случае болезни или выполнения служебных обязанностей. Состав участников первой встречи вызвал у председателя Центризбиркома удивление.

Кандидатам теперь предстоит общаться не только с избирателями, но и друг с другом - стартовали предвыборные дебаты. Участвовать в них будут все претенденты на президентское кресло за исключением самовыдвиженца Владимира Путина, передает "ТВ Центр".

Первый радиоэфир прошел в понедельник. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский планировал встретиться с Борисом Титовым, Ксенией Собчак и бизнесменом Павлом Грудининым, а пришли их доверенные лица. Жириновский недоумевает, ЦИК тоже.

"Я так полагаю, что наш кандидат-самовыдвиженец более честно поступил, отказавшись вообще от дебатов. Мы знаем, что все остальные кандидаты забросали нас жалобами. Очень расстраивались, что недостаточно эфиров и вот такая возможность появилась. ЦИК не имеет права администрировать кандидатов, с другой стороны, если они пренебрегают тем временем, которое выделяется, нужно действительно распределять между теми, кто приходит", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.