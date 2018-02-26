Арбитраж начал рассматривать иск акционеров к совхозу Грудинина

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Арбитражный суд Московской области начал рассматривать исковое заявление акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину о возврате в собственность двух земельных участков. Их стоимость оценивается в 1 миллиард рублей.

Арбитражный суд Московской области приступил к рассмотрению иска группы акционеров Совхоза имени Ленина, утверждающих, что руководство предприятия ущемило их интересы при операциях с недвижимостью. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В начале этого года истцы узнали из публикаций в СМИ о том, что ещё 10 лет назад Совхоз имени Ленина передал обществу "ТТ Девелопмент" два земельных участка. Их суммарная стоимость, как утверждается, превышает миллиард рублей. По словам акционеров, сделка была совершена тайно, и сами они про неё ничего не знали. Истцы полагают, что их интересам, таким образом, был нанесён ущерб.

"Суть исковых требований заключается в том, что в 2008 году был заключён учредительный договор, на основании которого в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью были внесены два достаточно дорогостоящих земельных участка. Внесены они были совхозом имени Ленина. В том числе, в качестве учредителя этой "ооошки" выступил Павел Николаевич Грудинин. В данном деле я представляю интересы акционеров, которые обратились с требованием о признании этой сделки недействительной, поскольку они утверждают, что она не прошла необходимые одобрения и была совершена, в связи с этим, с нарушением закона," - сообщил представитель истца Владимир Бояринов.