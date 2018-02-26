Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Восточной Гуте
Теги: сирия германия мид лавров Сирийский конфликт
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем. В ходе диалога стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования и задачи практической реализации резолюции Совбеза ООН по Сирии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем ситуацию в Восточной Гуте. Об этом сообщается на сайте МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования в контексте развития ситуации в Сирии и задач практической реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2401", - говорится в сообщении.
В ходе диалога Лавров подробно рассказал Габриэлю о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Восточной Гуте.
Кроме того, российский министр призвал международную коалицию во главе с США срочно предпринять аналогичные действия для обеспечения выполнения резолюции 2401 по всей территории Сирии.
Читайте также:
Посол России вызван в МИД Британии из-за ситуации в Восточной Гуте
Россия ввела ежедневную гуманитарную паузу в Восточной Гуте
Боевики обстреляли гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой
Боевики препятствуют выходу мирных жителей из Восточной Гуты