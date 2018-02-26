СК начал проверку по факту смерти одного из руководителей ВШЭ

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти одного из руководителей Высшей школы экономики. Ранее тело Сергея Калашникова нашли его коллеги в рабочем кабинете на Мясницкой улице. По одной из версий, он мог покончить жизнь самоубийством.