СК начал проверку по факту смерти одного из руководителей ВШЭ
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти одного из руководителей Высшей школы экономики. Ранее тело Сергея Калашникова нашли его коллеги в рабочем кабинете на Мясницкой улице. По одной из версий, он мог покончить жизнь самоубийством.
Следственный комитет начал проверку по факту смерти одного из руководителей Высшей школы экономики Сергея Калашникова.
"Установлено, что мужчина являлся сотрудником указанного учреждения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству ТАСС, что тело Калашникова было найдено его коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице. По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством.
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