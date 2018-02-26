Медведев похвалил Чечню за экономическую самодостаточность

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Чечня развивается успешно и становится самодостаточной. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым во время посещения Грозного. Премьер отметил, что республика создает большое количество рабочих мест и сама производит "самую разную продукцию".

Дмитрий Медведев посетил Грозный, где провел совещание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вместе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым премьер посетил новый тепличный комплекс, где круглый год будут выращивать помидоры, огурцы и другие культуры. Глава правительства поинтересовался квалификацией местных аграриев и узнал, что они уже изучили передовые технологии и продолжают повышать квалификацию.

На совещании в Грозном речь шла о проблеме занятости. Дмитрий Медведев подчеркнул, что несмотря на снижение безработицы на Северном Кавказе, ее уровень все еще вдвое выше среднего по стране. Кроме того, в округе сохраняется высокий уровень формальной занятости, что является проблемой и в общероссийском масштабе.

"Нередко это связано с семейной структурой бизнеса, когда не все родственники устраиваются на работу. Но в этом есть проблема, потому что права неофициальных работников законом не защищены. В результате в экономике образуется серая зона, а сами работники при этом не получают никаких трудовых прав, пенсионные права никак не учитываются. Поэтому вывод этих трудовых отношений из тени является тоже важной государственной задачей", - сказал Медведев.