Госдеп прокомментировал проникновение в российское консульство

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Незаконное вторжение представителей Госдепа США на территорию российского генконсульства в Сиэтле в нашем МИД назвали рейдерским захватом. Американцы в нарушение всех международных конвенций взломали замок на воротах и проникли в здание резиденции консула.

Здание российского генконсульства в Сиэтле наши дипломаты по требованию американских властей покинули и закрыли 24 апреля. Резиденция - собственность Российской Федерации. Прямо посреди белого дня люди в гражданской одежде оккупируют вход на территорию иностранного государства. По дипломатическим нормам, все, что за забором дипмиссии - заграница. Свои действия они стыдливо прикрывают куском клеенки. Из-за нее слышны звуки инструмента, похожего на болгарку или дрель, передает "ТВ Центр".

Искать внутри им, по сути нечего. Российские дипломаты вывезли архив и все ценное оборудование. Помещения закрыли на ключ. На стене резиденции остались идентификационная табличка и российский флаг. Как напоминание о том, чья это собственность и территория. Но американские власти, похоже, не сильно переживают ни по поводу соблюдения международного права и дипломатических конвенций, ни даже по поводу собственных законов, свято охраняющих частную собственность, которую можно защищать с оружием в руках. Госдеп в лице его представителя Хезер Науэрт без тени смущения сообщает: взломщики - это сотрудники ведомства.

"Сегодня чиновники Госдепартамента прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", - заявила она.

В российском МИД проникновение на территорию иностранного государства со взломом принадлежащего ему имущества трактовали как захват на высшем уровне.

Администрация Дональда Трампа решила выслать из США 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Москву в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В качестве причины закрытия именно этой дипмиссии в Сиэтле назвали ее близость к американской базе подводных лодок и заводам корпорации "Боинг", за секретами которых могут охотиться русские шпионы. Влиятельные заокеанские СМИ информацию о дипломатах-разведчиках охотно подхватили и теперь убеждают американскую аудиторию в том, что среди высланных из страны россиян были те, кто намеревался повторить на территории США сценарий по устранению перебежчиков, отработанный в Великобритании.

Посольство России в США назвало действия Соединенных Штатов в отношении российской дипсобственности в Сиэтле недружественными и возмутилось тем, что американские СМИ порочат наших дипломатов. По мнению чрезвычайного и полномочного посла Анатолия Антонова, последнее - чтобы отвлечь внимание общественности от произвола, происходящего с имуществом иностранного государства.

"Если вы помните, всегда говорили, что "с высокой долей вероятности к этому причастна Россия". Сегодня, я посмотрел все репортажи, слово "высокая доля вероятности" исчезло из уст и со страниц американской печати. Сегодня однозначно говорят, что это сделала Россия, и сегодня пробрасывают непристойную мысль о том, что российские дипломаты могут быть вовлечены в подобного рода действия на территории США", - сказал Антонов.

Посол Российской Федерации в США выразил надежду, что все-таки здравый смысл возобладает, и страны вернутся к нормальным отношениям. Впрочем, Москва одновременно и напоминает о своем праве на зеркальный ответ.

По мнению ряда экспертов, далеко не факт, что Дональда Трампа поставили в известность о намерении вторгнуться в российскую резиденцию в Сиэтле. Например, так же, как, по словам самого же американского президента, помощники неправильно информировали его о количестве российских дипломатов, высылаемых другими странами. Не исключено, что и таким полукриминальным способом со взломом американский истеблишмент пытается как можно сильнее стравить нового главу Белого дома с Москвой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".