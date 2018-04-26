Российские дипломаты провели встречу с лидерами протестов в Армении

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В Армении - новая волна уличных акций протеста. Многотысячный митинг прошёл в среду, в четверг люди снова вышли на улицы. В понедельник парламент Армении должен выбрать нового премьер-министра. Лидер протеста Никол Пашинян - один из кандидатов.

Протесты продолжаются. Локации меняются. В четверг оппозиция перешла на окраины. От моста Ламбада они вновь пойдут по улицам города. По словам лидера протестов Никола Пашиняна, за городом уже стоят 80 грузовиков, которые перекроют основные магистрали столицы. Кроме того, в 12.05 оппозиция призвала всех автомобилистов остановиться на 20 минут. Вечером очередной митинг на площади республики.

К решительным действиям оппозиция перешла накануне. Заблокировали таможенный и пограничный посты на границе с Грузией, дорогу в ереванский аэропорт и трассу на Иран. На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян, по сути, поставил очередное условие: если Республиканская партия выдвинет своего кандидата на пост премьера, оппозиция заблокирует все правительственные здания.

Парламент Армении должен выбрать нового премьера в понедельник. Президент страны уже провёл встречу с парламентскими партиями и договорился действовать в рамках конституции. Движение "Елк" уже выдвинуло кандидатом Пашиняна. Для победы ему нужно большинство - это минимум 53 голоса из 105. Сейчас оппозиция перетягивает на свою сторону оппонентов. Накануне уже распалась правящая коалиция. Несколько кандидатов из "революционного содружества" поддержали оппозицию.

К протестам присоединился подавший в отставку министр спорта. А руководство полиции заверило, что не поддерживает ни одну из сторон и не будет мешать протестующим.

Оппозиция не забывает и про международную деятельность. Пашинян уже провёл встречи с послами Евросоюза, а затем встретил и с российским представителем. Пашинян заверил, что акции не носят антироссийский характер, а сам он видит в Москве стратегического партнёра.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Ереван, Армения.