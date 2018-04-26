На Крымском мосту завершили укладку асфальта

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Работы на Крымском мосту ведутся с опережением графика, и для легковых автомобилей мост откроют в мае - до начала курортного сезона.

Крымский мост проверяют на прочность. Автомобильную арку испытывают сразу восемь груженных доверху самосвалов. Десятки датчиков, установленные по всей конструкции, фиксируют движение, отклонения, градусы и амплитуду. Ученые проверили буквально каждый метр, передает "ТВ Центр".

Свой главный экзамен мост через Керченский пролив уже сдал. Уже скоро объект получит технический паспорт - своеобразное свидетельство о рождении. Но и после этого, за 19-километровым транспортным переходом будут внимательно следить десятки специалистов и четыре сотни датчиков.

Самым длинным мостом в стране управляют как настоящим космическим аппаратом. Круглосуточно все данные будут стекаться в этот центр. Усиление ветра, пробки или перегруженная фура - диспетчеры узнают обо всем мгновенно.

Строители асфальтируют последний участок. Пролеты моста уже одеты в два слоя. Одиннадцать сантиметров сверхпрочного асфальта. Осталось установить дорожные знаки, их будет чуть больше полусотни, нанести разметку и можно открывать движение.

19 километров пролива всего за 15 минут. Дорога в Крым еще никогда не была такой быстрой. Движение открывают раньше запланированного срока, поэтому пока пустят только легковые автомобили и автобусы. Грузовики здесь поедут уже после курортного сезона.

Мост через Керченский пролив – это, конечно, самый знаковый символ полуострова. Ведь именно с него для сотен тысяч туристов будет начинаться отдых в Крыму. Первые автомобили здесь проведут уже через три недели.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.